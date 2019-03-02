Борнмут – Манчестер Сити: Зинченко третий раз подряд – в стартовом составе

Борнмут принимает Манчестер Сити в 29-м туре чемпионата Англии. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча АПЛ 2018/19 – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 17:00 по киевскому времени. Хозяева набрали только 1 балл за 4 последних тура, тогда как команда Гвардиолы выиграла все эти матчи да еще и завоевала первый трофей в сезоне (Кубок английской лиги). Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 5-и поединков (4 в основе), в третий раз подряд выходит в стартовом составе.

Манчестер Сити утроит прибыли благодаря новому спонсору – Зинченко как часть 4-го самого крутого контракта в истории

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва (к) – Стерлинг, Агуеро, Бернардо Силва

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Сане, Марез, Жезус, Фоден

Борнмут – Манчестер Сити: Зинченко попал в стартовые составы