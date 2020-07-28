Борнмут готов судиться из-за незасчитанного гола Шеффилд Юнайтед – он привел к вылету "вишен" из АПЛ

Руководство английского Борнмута, похоже, не смирилось с потерей "вишнями" прописки в Премьер-лиге. Клуб может подать иск из-за незасчитанного гола в противостоянии бирмингемской Астон Виллы и Шеффилд Юнайтед.

На этой неделе боссы Борнмута обсудят возможность подачи иска на компанию Hawk-eye с требованием денежной компенсации, сообщает Sky Sports.

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"Вишни" недовольны ошибкой в ​​работе системы, произошедшей в матче 28-го тура АПЛ Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед. Тогда кипер "вилланов" Эрьян Ниланд рухнул с мячом в собственные ворота после столкновения с партнером по команде. Однако, судейская бригада во главе с Майклом Оливером не зафиксировала гол. Арбитр объяснил игрокам Шеффилда, что не получал сигнал от системы Hawk-eye, которая должна отслеживать, пересек ли мяч линию ворот полностью.

В конце концов, упомянутый поединок завершился вничью 0:0. Если бы "клинки" одолели бирмингемцев в том матче, то именно Астон Вилла вылетела бы с Премьер-лиги, а Борнмут остался бы в элитном дивизионе.

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