Героем первого тайма стал Мартин Эдегор, организовавший для Арсенала два гола преимущества. Сначала капитан "канониров" добил мяч в ворота после роскошного дриблинга Жезуса и удара Мартинелли. Второй гол – еще одна жертвенность Жезуса, который удобно обработал прострел Уайта для Эдегора.

Арсенал феерически захватил лидерство в АПЛ – уникальный Эдегор, редкостная победа с фактором Зинченко, магия "Месси"

После перерыва команда Артеты добила соперника. Центрбек Уильям Салиба подключился в атаку и шокировал партнеров прекрасным ударом в девятку. За голову схватился и Александр Зинченко, который пока имеет идеальную серию в составе Арсенала – 3 матча, 3 победы.