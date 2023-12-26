Борнмут принимает Фулхэм в рамках 19 тура АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 19 тура АПЛ 2023/24 между Борнмутом и Фулхэмом начнется в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на платформах Setanta Sports и MEGOGO. Футбол 24 проведет свой текстовый онлайн.

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Илья Забарный начнет встречу в основном составе Борнмута, как и все предыдущие 18 туров АПЛ. У команды украинца серия из трех побед, а вот Фулхэм проиграл 2 матча подряд.

Стартовый состав Борнмута:

Фулхэма: