Центральный защитник Борнмута Илья Забарный остался в запасе на матч 32-го тура АПЛ с Фулхэмом.

В понедельник, 14 апреля, состоится матч Борнмут – Фулхэм. Однако центральный защитник "вишен" Илья Забарный неожиданно не появится в стартовом составе – главный тренер хозяев Андони Ираола оставил его в запасе. С первых минут на поле выйдут Сенеси и Хейсен.

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Подобное случилось с украинцем впервые с 6 мая 2023 года, когда команду тренировал ещё Гари О'Нил – в той встрече Борнмут уступил Челси со счётом 1:3.

Борнмут и Фулхэм – соседи по турнирной таблице. "Вишни" занимают 10-е место и отстают от "дачников" на три очка. Напомним, что в матче предыдущего тура с Вест Хэмом Ираола заменил Забарного на 77-й минуте.

Матч начнется в 22:00.