"Игра будет непростой, ведь наш следующий соперник – это гранд украинского футбола. Настраиваемся на этот матч в боевом настроении. Понимаем, что нам будет непросто в матче с Динамо.

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Все же нужно выходить и добывать очки. Конечно, стремимся победить в родных стенах. Да, у каждой команды есть слабые стороны. Шахтер показал, что они сейчас сильнее. Мы будем играть в свою игру.

Сила Динамо – в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Эта команда имеет квалифицированных футболистов, поэтому они удачно выступают на международной арене, а не только в чемпионате Украины. Мы хотим одержать победу над Динамо благодаря своим сильным качествам. Это будет нелегко, но постараемся проявить себя как можно лучше", – цитирует Борячука официальный сайт Руха.

Напомним, встреча между львовской и киевской командами состоится уже сегодня, 25 сентября, на Арене Львов. Начало встречи в 19:30.

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