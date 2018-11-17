Борячук рассказал о своем дебюте в сборной Украины в матче со Словакией

Нападающий сборной Украины Андрей Борячук рассказал о своем дебюте за "желто-синих" и поражении от Словакии.

"Я расстроен, потому что команда проиграла. Первый гол пропустили после рикошета. Затем немного опустили головы. Шевченко объяснил нам, что не нужно волноваться. Собрались на второй тайм. Коноплянка забил, потом у него был еще момент. Но после третьего гола наступил еще один перелом.

Словакия – Украина – видео голов

Что чувствовал, когда узнал, что выйду в основе? Сначала не поверил, потому что сначала на этой позиции наигрывался Яремчук. За час до игры он сказал, что у него болит спина. На теории увидел свою фамилию на стенде. Не скажу, что колени дрожали, но было волнительно. Все-таки в сборной собраны лучшие игроки страны", – сказал Борячук в эфире канала "Футбол 1".

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