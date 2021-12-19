Нападающий Шахтера Андрей Борячук, на правах аренды выступающий за Рух, встретит 2022 год не в лучшем настроении.

Форвард из-за проблем с мышцами пропустил последние два матча чемпионата Украины против Ворсклы и Вереса. Борячук был вынужден лечь на операцию, которую провели 17 декабря.

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Срок восстановления нападающего, являющегося вторым лучшим бомбардиром "желто-черных" в сезоне, составит два месяца. Соответственно, Андрей пропустит всю подготовку к весенней части сезона. В клубе надеются, что игрок восстановится к первым матчам 2022 года, сообщает Meta Ratings.

Аренда Борячука рассчитана до конца сезона 2021/22. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 13 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Рух занимает 11 место в УПЛ, набрав 18 очков.

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