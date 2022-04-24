"Очень сильно изменилась жизнь, конечно. Сложное время, всем в Украине тяжело, и на моей семье это тоже сказалось. Мой отец сейчас в Вооруженных Силах Украины. Переживаю за маму, что осталась дома сама. Благо, брат и его девушка помогают ей. Переживаю также за своих бабушек, дедушек, которые тоже остались там.

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Проведение благотворительных матчей? Думаю, это очень правильно и хорошо. Таким образом, мы помогаем тем, чем можем. Матчи нужны не столько для нас, сколько важны, чтобы можно было собрать средства для украинской армии и мирных жителей.

Конечно, мы хотим показать еще и хорошую игру, чтобы люди хотя бы чуть-чуть отвлеклись от происходящего, так сказать, поменяли "картинку" и насладились футболом. Потому что в Украине футбола, к сожалению, нет", – отметил Борячук в комментарии официальном сайте Шахтера.

Напомним, завершился 58-й день войны, который россияне развязали против Украины. Оккупантов прогнали из окрестностей Киева и Чернигова, однако в результате обстрелов теперь пострадала Одесса.

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