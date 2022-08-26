Борячук официально стал игроком Металлиста 1925
18:57 - Читати українською
Нападающий Андрей Борячук проведет сезон 2022/23 в составе харьковского клуба.
Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о подписании Андрея Борячука на правах аренды.
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Нападающий будет выступать за харьковчан под 9-м номером и уже приступил к тренировкам с новой командой.
Напомним, прошлый сезон Борячук провел в аренде в составе Руха, в общей сложности сыграв в 13 матчах и отличившись 4 голами и ассистом. Андрей является питомцем Шахтера, успел также поиграть за Мариуполь, турецкий Ризеспор и венгерский Мезекевешд.
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