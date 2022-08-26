Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о подписании Андрея Борячука на правах аренды.

Динамо получило предложение по Шепелеву от финалиста еврокубка

Нападающий будет выступать за харьковчан под 9-м номером и уже приступил к тренировкам с новой командой.

Напомним, прошлый сезон Борячук провел в аренде в составе Руха, в общей сложности сыграв в 13 матчах и отличившись 4 голами и ассистом. Андрей является питомцем Шахтера, успел также поиграть за Мариуполь, турецкий Ризеспор и венгерский Мезекевешд.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца