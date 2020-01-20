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Борячук может присоединиться к Гармашу и Морозюку в Ризеспоре

20 января 12:54 175 Читати українською
Борячук может присоединиться к Гармашу и Морозюку в Ризеспоре
Андрей Борячук / фото: Шахтер

Нападающий Шахтера Андрей Борячук продолжит карьеру в чемпионате Турции.

В услугах 23-летнего форварда "горняков" заинтересован Ризеспор, сообщает karadenizgazete.com.tr.

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По информации издания, турецкий клуб уже договорился с Борячуком о переходе, однако пока неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне Борячук сыграл всего в трех матчах за Шахтер, отметившись одним голом. С 2017 по 2019 год воспитанник дончан выступал на правах аренды за Мариуполь.

Отметим, что в Ризеспоре выступают бывшие игроки Динамо – защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш, который перебрался в Турцию в начале января на правах аренды.

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Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Турция Андрей Борячук Андрей Борячук Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом Трансферы Шахтера
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