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Борини перебрался в Верону

14 января 17:34 78 Читати українською
Борини перебрался в Верону
Фабио Борини / LaPresse

Форвард с опытом выступлений за сборную Италии Фабио Борини оформил переход из Милана в Верону.

"Мастифы" объявили о подписании 28-летнего нападающего на официальном сайте клуба.

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Борини подписал контракт с Вероной до лета 2020 года. На Марк Антонио Бентегоди он перебрался в статусе свободного агента. Милан согласился отпустить вингера бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость после перехода Златана Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне Фабио Борини провел лишь 2 матча в чемпионате Италии. Верона в данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. Дебютировать за новую команду форвард может уже 19 января в поединке против Болоньи.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Милан Милан Трансферы Милана Фабио Борини Фабио Борини Верона Верона
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