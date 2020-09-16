Борха Валеро вернулся в Фиорентину
14:45 - Читати українською
Полузащитник Борха Валеро снова будет играть в футболке Фиорентины.
"Фиалки" на своем официальном сайте объявили о подписании 35-летнего испанца. Контракт хавбека с Интером завершился, поэтому он имел статус свободного агента.
Бонавентура официально перешел в Фиорентину
Валеро выступал за Фиорентину с 2012 по 2017 год, забив 17 голов в 212 матчах. Интер заплатил флорентийцами за полузащитника 6,5 млн евро. Теперь ветеран подписал контракт с "фиалками" на один сезон и получил футболку с номером 6.
Добавим, что в прошлом сезоне Валеро провел 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча.
Літаки, автомобілі та зйомки в кіно: новий власник Роми – нетиповий мільярдер, який спробує розбудити "сплячого велетня"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter