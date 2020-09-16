Полузащитник Борха Валеро снова будет играть в футболке Фиорентины.

"Фиалки" на своем официальном сайте объявили о подписании 35-летнего испанца. Контракт хавбека с Интером завершился, поэтому он имел статус свободного агента.

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Валеро выступал за Фиорентину с 2012 по 2017 год, забив 17 голов в 212 матчах. Интер заплатил флорентийцами за полузащитника 6,5 млн евро. Теперь ветеран подписал контракт с "фиалками" на один сезон и получил футболку с номером 6.

Добавим, что в прошлом сезоне Валеро провел 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча.

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