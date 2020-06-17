Борха может сменить Интер на чемпионат Франции

Полузащитник миланского Интера Борха Валеро в ближайшее трансферное окно может переехать во французскую Лигу 1.

Ветеран новый сезон может начать в Бордо, утверждает Tuttosport.

Годин может продолжить карьеру в Лиге 1

Летом 35-летний Валеро станет свободным агентом. Интер решил не продлевать контракт с опытным хавбеком, поэтому он уже может искать новое место для продолжения карьеры. В переходе испанца лично заинтересован наставник жирондинцев Паулу Соуза. Ранее они вместе работали в Фиорентине.

В нынешнем сезоне Борха Валеро провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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