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Бордо собрался уменьшить вместимость домашнего стадиона – небанальная причина

06:00 42 Читати українською
Бордо собрался уменьшить вместимость домашнего стадиона – небанальная причина
Матмют Атлантик / AFP

Французский Бордо решил уменьшить свою 42-тысячную домашнюю арену Матмют Атлантик.

Руководство жирондинцев приняло решение уменьшить вместимость стадиона, сообщает Foot Mercato.

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Причиной такого шага стало то, что с момента открытия арены в 2015-м Бордо ни разу не удалось собрать там аншлаг. Например, в нынешнем сезоне средняя посещаемость Матмют Атлантик на домашних матчах составляет скромные 56,3 %. В свою очередь рекорд стадиона в прошлом году установили в рамках регбийного поединка между Тулузой и Ла-Рошелем.

Количество зрительских мест будет уменьшено на 7 тысяч. Боссы Бордо надеются, что это позволит сэкономить средства на содержание Матмют Атлантик.

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Бордо Бордо Франция Матмют Атлантик
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