Бордо расписал результативную ничью с Дижоном, Тулуза вдевятером проиграла Ницце: Лига 1, суббота

После феерии ПСЖ и Амьена в субботу состоялись четыре других поединка 25 тура чемпионата Франции.

Лига 1, 25 тур

Бордо – Дижон – 2:2

Голы: Хван, 35, Бриан, 64 – Шер, 16, 72

Нант – Метц – 0:0

Удаление: Булайя, 84 (М)

Нем – Анже – 1:0

Гол: М. Коне, 80

Удаление: Нинга, 76 (А)

Тулуза – Ницца – 0:2

Голы: Леес-Мелу, 12 Герелль, 90+6

Удаление: Габриельсен, 27 Морейра, 77 (оба – Тулуза)

Нереализованный пенальти: Лейя, 90 (Т)

Самым результативным поединком вечера оказался матч между Бордо и Дижоном. Команды устроили настоящие качели, передавая лидерство друг другу, но очки таки пришлось разделить – 2: 2.

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Нант и Метц голов не забивали, зато зрители стали свидетелями одного удаления. Подобная история могла случиться и с Нимом и Анже, но "красно-белые" успели воспользоваться численным преимуществом.

Тулуза сделала сопернику еще большую услугу, получив две красные карточки. Ницца открыла счет при равных составах, правда, "орлята" рисковали потерять очки даже при таких условиях. На 90-й минуте Тулуза получила право на пенальти, который не реализовал Лейя. Больше шансов хозяева не имели, а вот команда Патрика Виейра на последних секундах забила второй раз.

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