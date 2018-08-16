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Бордо продал нападающего Ляборда, который дважды забил Мариуполю

19:39 80 Читати українською
Бордо продал нападающего Ляборда, который дважды забил Мариуполю
Гаетан Ляборд / ФК Монпелье

Нападающий Гаетан Ляборд стал игроком Монпелье.

Соглашение Гаетана Люяборда с новым клубом рассчитано на четыре сезона, сумма, которую получил Бордо за нападающего составила 3 миллиона евро, сообщает официальный сатй Монпелье.

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Напомним, Ляборд оформил дубль в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Мариуполя, тогда его бывшая команда победила со счетом 1:3.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 3
Бордо
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