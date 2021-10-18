В рамках 10-го тура французской Лиги 1 Бордо вышел против Нанта в оригинальном комплекте экипировки по случаю 140 лет со дня основания клуба.

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Жирондинцы приурочили к юбилею появление специальной коллекции с третьим вариантом формы, сообщает официальный твиттер аквитанцев.

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Основной краской новой экипировки стала бордовая. В свою очередь традиционный символ V на груди и отделка выполнены золотым цветом. Созданный немцами из Adidas комплект вышел ограниченным тиражом. Технический партнер Бордо изготовил всего 1881 экземпляр формы – по цифре года основания жирондинцев.

"Это бордовая футболка неизбежно напомнит преданным болельщикам о фантастической европейской эпопее 1996 года с Зинедином Зиданом, Кристофом Дюгарри и другими", – говорится в официальной презентации клуба.

Напомним, что в 90-х Бордо был регулярным участником еврокубков от Франции. В сезоне 1995/96 жирондинцы дошли до финала Кубка УЕФА, где уступили мюнхенской Баварии в двухматчевом противостоянии.

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Toutes les informations sur ce maillot collector et la gamme des 140 ans ! #FCGB140ans

https://t.co/NZPO41sTR3 pic.twitter.com/BnbW1izoOf — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 16, 2021