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Бордо неожиданно победил Марсель – Пабло получил две желтые карточки в течение двух минут

5 апреля 23:51 4 Читати українською
Бордо неожиданно победил Марсель – Пабло получил две желтые карточки в течение двух минут
Бордо неожиданно победил Марсель

Бордо в тридцать первом туре чемпионата Франции победил Марсель (2:0).

 

Бордо принимал Марсель в 31-м туре чемпионата Франции. Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма. Каман на 27-й минуте реализовал пенальти. Во втором тайме "жирондинцы" удвоили свое преимущество. В конце матча Пабло за 2 минуты получил 2 желтые карточки и покинул поле, но Марсель не смог воспользоваться таким шансом.

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В итоге – победа Бордо со счетом 2:0. Поэтому, Марсель потерял важные три очка и остался на пятой позиции. Бордо поднялся на 3 ступени и с 38 зачетными пунктами занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Бордо Бордо Франция Бордо - Марсель Марсель Марсель
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