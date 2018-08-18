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Бордо хочет назначить Анри на пост главного тренера

17 августа 22:49 37 Читати українською
Бордо хочет назначить Анри на пост главного тренера
Тьерри Анри / официальный сайт ФИФА

Бывший нападающий лондонского Арсенала, член штаба сборной Бельгии Тьерри Анри может начать самостоятельную тренерскую карьеру в Бордо.

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри может возглавить Бордо, сообщает RMC.

По данным издания, в команде активно занимаются поиском замены Густаво Пойету. Руководство заинтересовано видеть на его месте экс-футболиста Арсенала.

Пойет отстранен от работы в Бордо – игроки бойкотировали тренировку

Пойет был отстранен после острых высказываний в адрес руководства из-за продажи Гаэтано Лаборде в Монпелье без согласования с ним.

Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали. Ранее сообщалось, что француз возглавит Астон Виллу, но клуб принял решение оставить на посту главного тренера Стива Брюса. Также Анри сватали в сборную Египта.

Теги
Франция Тьерри Анри Тьерри Анри Бордо Бордо
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