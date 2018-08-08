Бордо хочет арендовать Шабанова, – СМИ

Защитник Динамо Артем Шабанов может продолжить карьеру во Франции.

Французский Бордо заинтересован в услугах защитника Динамо Артема Шабанова, сообщает Mercato 365 в своем Twitter.

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По информации источника, жирондинцы хотят взять в аренду 26-летнего защитника "бело-синих", который является воспитанником академии Динамо.

Напомним, Артем вернулся в Динамо с Олимпика в начале 2017 года, однако так и не смог стать игроком основы киевлян.

Отметим, Бордо является соперником Мариуполя в третьем раунде квалификации Лиги Европы. "Приазовцы" уже завтра сыграют свой матч против жирондинцев.

Les Girondins de Bordeaux souhaitent obtenir le prêt de Artem Shabanov jeune Ukrainien du Dynamo Kiev. #MercatoFCGB #Mercato pic.twitter.com/Iqv0bJo9z3 — Mercato 365 (@Mercato_365) 8 августа 2018 г.

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