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Бордо хочет арендовать Шабанова, – СМИ

11:56 226 Читати українською
Бордо хочет арендовать Шабанова, – СМИ
Артем Шабанов / Фото: ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Артем Шабанов может продолжить карьеру во Франции.

Французский Бордо заинтересован в услугах защитника Динамо Артема Шабанова, сообщает Mercato 365 в своем Twitter.

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По информации источника, жирондинцы хотят взять в аренду 26-летнего защитника "бело-синих", который является воспитанником академии Динамо.

Напомним, Артем вернулся в Динамо с Олимпика в начале 2017 года, однако так и не смог стать игроком основы киевлян.

Отметим, Бордо является соперником Мариуполя в третьем раунде квалификации Лиги Европы. "Приазовцы" уже завтра сыграют свой матч против жирондинцев.

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