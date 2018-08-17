Бордо – Мариуполь: послематчевая пресс-конференция Александра Бабича

Наставник Мариуполя Александр Бабич прокомментировал вылет "азовцев" от Бордо из Лиги Европы

"Закончился наш евролиговий вояж. Могу сказать, что он был нелегким, но в плане опыта – огромным. Будем откровенны, мы проиграли очень хорошей команде. Бордо имеет очень квалифицированных футболистов. Класс был заметен. Было заметно, что соперник играл на шаг быстрее, выигрывал свои микродуэли один в один. Для нас это бесценный опыт.

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Немного огорчает, что в двух матчах подряд мы ошибаемся в простых ситуациях. Мы понимаем, что это давление сказалось на ребятах. Теперь мы искренне будем болеть за Бордо и внимательно следить за этой командой", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.