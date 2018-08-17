toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Бордо – Мариуполь: послематчевая пресс-конференция Александра Бабича

09:05 49 Читати українською
Бордо – Мариуполь: послематчевая пресс-конференция Александра Бабича
Александр Бабич / Фото: ФК Мариуполь

Наставник Мариуполя Александр Бабич прокомментировал вылет "азовцев" от Бордо из Лиги Европы

"Закончился наш евролиговий вояж. Могу сказать, что он был нелегким, но в плане опыта – огромным. Будем откровенны, мы проиграли очень хорошей команде. Бордо имеет очень квалифицированных футболистов. Класс был заметен. Было заметно, что соперник играл на шаг быстрее, выигрывал свои микродуэли один в один. Для нас это бесценный опыт.

Бордо – Мариуполь: логический вылет из Лиги Европы, красивый гол Фомина и выход французов на... украинцев

Немного огорчает, что в двух матчах подряд мы ошибаемся в простых ситуациях. Мы понимаем, что это давление сказалось на ребятах. Теперь мы искренне будем болеть за Бордо и внимательно следить за этой командой", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Бордо - Мариуполь: Четверг 16 августа 2018

Бордо
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Бордо - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Бордо Бордо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
29
мин
Арсенал-Киев
19:00
Черноморец
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук