Бонуччи раскритиковали за слова в адрес Кина в рамках расистского скандала

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи раскритиковал партнера по команде Мойзе Кина за празднование возле трибун Кальяри.

Во время матча Кальяри – Ювентус Мойзе Кин отличился забитым голом, который побежал праздновать под трибуну соперников. В адрес игрока сразу же посыпались расистские оскорбления. В послематчевом комментарии Бонуччи заявил, что считает обе стороны виновными, ведь "Мойзе Кин не должен был праздновать забитый мяч таким образом, а фанаты – так реагировать".

Форвард Ювентуса Кин отметил гол у трибун Кальяри – фанаты начали оскорблять игрока на расистской почве

Слова Бонуччи не остались без комментария. Яя Туре, Стерлинг и Марио Балотелли - только трое из тех, кто отреагировал на интервью защитника.

"Скажите Бонуччи, что ему повезло, что меня там не было. Вместо того, чтобы защитить тебя, он это делает? Я в шоке", - написал Балотелли в своем посте в Instagram.

"Как по мне, то ничего нет хуже, чем когда твой партнер тебя атакует", – добавил Яя Туре.

Отметим, что Бонуччи уже извинился, выложив сторис с сообщением: "Независимо от всего – нет расизма".