Защитник Ювентуса и сборной Италии после своей очередной выходки рискует стать персоной нон грата в Англии.

Бонуччи, похоже, до сих пор празднует чемпионство Италии на Евро. Леонардо, который ранее оригинально "отомстил" англичанам за негативные реплики в адрес итальянской кухни, снова попал на страницы британских изданий. Бонуччи выложил общее фото с Джорджо Кьеллини, на котором защитники едят макароны.

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"Продолжаем есть пасту. А вы?" – написал 34-летний защитник в Instagram.

К слову, у Кьеллини завершился контракт с Ювентусом, поэтому сейчас чемпион Европы находится в статусе свободного агента. Бонуччи уверял, что во время совместного отпуска убедит своего многолетнего партнера подписать новое соглашение с туринским клубом.

Напомним, именно Бонуччи сравнял счет в финале чемпионата Европы против сборной Англии. Основное и компенсированное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила Италия – 3:2.

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