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Бонуччи признался, что вместо возвращения в Ювентус мог перейти в Реал

12:49 67 Читати українською
Бонуччи признался, что вместо возвращения в Ювентус мог перейти в Реал
Леонардо Бонуччи / Gatty Images

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал, что перед возвращением в туринский клуб из Милана он отклонил предложение Реала.

"Семь скудетто подряд, а сейчас отрыв 13 очков от Наполи? Это не так просто, как кажется. Уровень итальянского футбола вырос.

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Я буду честным: был момент, когда Ювентус намного превосходил других. Мы играли против Наполи, Интера и Милана и чувствовали, что победим без проблем, но сейчас все не так.

Правда ли, что я отклонил предложение Реала? Да. Реал обратил внимание на меня, и это было поводом для гордости и удовлетворения быть для них трансферной целью", – цитирует Бонуччи AS.

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Напомним, Бонуччи выступал за Ювентус с 2010 по 2017 год, после чего перешел в Милан примерно за 40 млн евро. Возвращение 31-летнего защитника летом 2018 обошлось туринцам в 35 млн.

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