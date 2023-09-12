В июле Ювентус исключил защитника из основной команды и выставил на продажу и тем самым вынудил игрока перейти в берлинский Унион. Как информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, 36-летний игрок не хочет, чтобы "Старая синьора" вышла сухой из воды после этой неприятной ситуации. Игрок решил подать в суд на свой бывший клуб.

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Бонуччи обвинил Ювентус в том, что после отстранения он не мог нормально тренироваться, в результате чего ему был нанесен ущерб в профессиональном плане и плане имиджа. Леонардо требует, чтобы туринский клуб компенсировал ему этот ущерб – вырученные деньги защитник планирует пожертвовать на благотворительность.

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