Забитый защитником сборной Италии Леонардо Бонуччи мяч в финале Евро-2020 стал особенным не только для него, но и для истории соревнований.

Центрбек стал самым возрастным бомбардиром финалов чемпионатов Европы, сообщает Opta Sports.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Бонуччи в день финала было 34 года 71 день. Итальянский ветеран побил рекорд немца Бернда Хёлценбайна. Он сыграл в финале Евро-1976 в возрасте 30 лет и 103 дней. Вингер спас сборную Западной Германии в основное время, но Чехословакия победила в серии пенальти.

Напомним, что партнер Бонуччи в центре обороны Джорджо Кьеллини побил другой рекорд чемпионатов Европы, оставив позади легендарного Буффона.

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