Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с Вильярреалом высказался о позиции нападающего в туринском клубе.

"Матчи против Вильярреала будут очень сложными. Соперник играет в хороший футбол, и у них есть опыт. Но Влахович – пример игрока, который может держать мяч, когда соперник обороняется глубоко.

Ювентус узнал официальное решение по делу с махинациями во время трансферов

Думаю, нельзя сравнивать Влаховича и Роналду. С Криштиану Ювентус начинал каждый матч со счётом 1:0. Он передавал свою энергию и менталитет всей команде. Душану же необходимо совершать ошибки и совершенствоваться. На это нужно время, но оно еще молодой", – цитирует Бонуччи El Pais.

К слову, Роналду провел в Ювентусе три сезона 134 матча (101 гол, 22 ассиста). Влахович же только этой зимой перебрался в Турин (4 матча, 1 гол, 1 ассист).

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ