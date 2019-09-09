Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не захотел просить прощения у нападающего Армении Александра Карапетяна.

"Такие вещи случаются и я не чувствую необходимости извиняться. Я даже не думал о том, что у него уже есть желтая карточка. В конце концов, у меня уже было два шва от ударов локтями, поэтому я просто пытался прикрыть бровь.

Жаль, что возникли такие разговоры, но я принимаю это и двигаюсь дальше. Я отвечаю своей игрой на поле. Я сыграл 91 матч в составе своей сборной и делаю все возможное, чтобы помочь команде", – цитирует Бонуччи Football Italia.

Карапетян упрекнул Бонуччи: "Ты поступил позорно"

Напомним, что в конце первого тайма отборочного матча Евро-2020 Армения – Италия (1:3) защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи упал на газон после столкновения с армянским форвардом. Арбитр встречи показал Карапетяну вторую желтую карточку и удалил игрока. Однако повторы показали, что в этом эпизоде все было не так однозначно. Нападающий сборной Армении уверен, что никакого фола не было и Бонуччи симулировал. Об этом он даже написал в своем Инстраграми: "Я очень уважаю тебя за твои успехи в футбольной жизни, но это было позорно".