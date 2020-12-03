"Мы провели хорошую игру, мы хотели победить, чтобы поехать в Барселону на матч, который будет что-то значить. Победы также важны для уверенности в себе. Мы должны продолжать идти своим путем, и верить в молодежь, которая продолжает здесь расти.

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Мы все знаем, что нам еще нужно расти, еще есть большой запас для совершенствования. Мы достигли первой цели сезона: выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь мы можем поехать в Барселону без большого давления и постараться провести там отличную игру", – приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Отметим, Ювентус в домашнем матче разгромил Динамо (3:0) и продолжает преследовать Барселону в борьбе за первое место, отставая от каталонцев на 3 пункта.

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