Бонуччи назвал единственный недостаток сборной Италии

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями о перспективах своей команды на Евро-2020.

"Мы вернемся в число лучших футбольных стран Европы, когда докажем, что мы сделали последний шаг для конкуренции с теми, кто в последние годы делал разницу на мировой арене.

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Что касается сравнений с Испанией, Францией и Германией, то нам, наверное, все еще не хватает кое-чего. Прежде всего, это – опыт. У них много игроков на вершине в Европе, но опыт – это действительно единственное, чего нам сейчас не хватает. Я допускал ошибки, и они помогли мне расти. Подобное будет и с молодыми игроками в этой команде. Замечательная вещь в нашей команде – это то, что мы все ладим и чувствуем свою причастность к успешным результатам", – приводит слова Бонуччи Sky Italy.

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Напомним, Италия вместе с Бельгией остаются единственными сборными, которые не потеряли ни одного очка в отборе на Евро-2020. Сегодня (18 ноября) состоится заключительный матч апеннинцев в евроотборе – команда Роберто Манчини будут принимать Армению.