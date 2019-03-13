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Бонуччи: Мы показали яйца в матче с Атлетико

18:07 61 Читати українською
Бонуччи: Мы показали яйца в матче с Атлетико
Леонардо Бонуччи / Соцсети

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

"Это была отличная ночь для болельщиков Ювентуса. Многое говорилось после первого матча и в последние несколько дней, но Ювентус всегда отвечает на поле. У нас было четыре момента, и мы реализовали три из них. Как и в первом матче – Атлетико имел два шанса и забил два гола.

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Мы показали яйца в этом матче. У Атлетико не было некоторых футболистов, но и у нас тоже. Однако, Леонардо Спинаццола выдал отличный матч", – цитирует Бонуччи Sky Sport Italia.

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Теги
Лига чемпионов Ювентус - Атлетико Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи Ювентус Ювентус
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