"Щенсны демонстрирует неубедительную игру? Он должен быть спокойным и не придавать значения критике. Ты должен привыкнуть к давлению в Ювентусе.

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Этот матч будет сложным, поскольку Мальме – физически сильная команда, и мы здесь для того, чтобы уехать домой с победой, что позволит нам правильно настроиться перед следующими играми", – цитирует центрбека Tuttosport.

К слову, матч Мальме – Ювентус состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка в 22:00.

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