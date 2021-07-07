"Это самая тяжелая игра, которая у меня когда-либо была. Я благодарен Испании за то, как они себя показали. Но этот состав Италии обладает сердцем, решительностью и способностью переживать тяжелые моменты, в частности, лотерею в пенальти. За это мы и были награждены. Победа, ради которой ты должен страдать, всегда является самой приятной.

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Остался еще один сантиметр. Всего один сантиметр... То, что мы уже сделали – невероятно, но мы не можем остановиться на этом. Через пять дней мы сыграем в финале, поэтому должны быть голодными и готовыми на самопожертвование, чтобы через много лет вернуть этот трофей домой", – цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, в финале, который состоится 11 июля в Лондоне, Италия сыграет с победителем пары Англия – Дания.

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