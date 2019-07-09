Бонера стал тренером Милана

Бывший защитник Милана Даниэле Бонера вошел в тренерский штаб "россонери".

Милан на своем официальном сайте сообщил, что бывший защитник команды Даниэле Бонера вошел в тренерский штаб Марко Джампаоло.

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В статусе игрока он провел в красно-черной футболке 9 лет, выиграв Лигу чемпионов в сезоне 2006/07 и Серию А в сезоне 2010/11. В 2015 году перебрался в Вильярреал, где завершил карьеру.

Милан в последнем розыгрыше чемпионата занял 5 позицию в турнирной таблице, но не примет участия в Лиге Европы из-за нарушения финансового фэйр-плей.

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