Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко убежден, что язык оккупантовуже в ближайшее время станет анахронизмом.

"Как футболисты мы играем свою роль в войне. Мы стараемся своим способом продолжать обращать внимание Европы, ведь только с внешней помощью мы можем выиграть битву. Только после этого я снова начну грезить футболом.

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Сейчас украинцы стали объединенными. Русский язык в Шахтере? Это изменится, все наши дети со временем будут говорить по-украински", – цитирует Бондаренко NRC.

Напомним, сейчас "горняки" проводят сбор в Нидерландах. Уже завтра подопечные Игора Йовичевича сыграют благотворительный матч с местным Утрехтом. Начало встречи в 17:30.

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