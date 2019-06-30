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Бондаренко провел первую тренировку в Витории Гимараэш

08:00 43 Читати українською
Бондаренко провел первую тренировку в Витории Гимараэш
Валерий Бондаренко / Фото официального сайта Шахтера

Защитник Валерий Бондаренко начал свою адаптацию в португальском клубе.

25-летний центрбeк уже знакомится с новыми партнерами.

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Защитник Шахтера Валерий Бондаренко, который ушел в аренду в Виторию Гимараеш, провел первую тренировку в португальском клубе. Украинец будет выступать за новую команду в течение сезона 2019/20.

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Напомним, Бондаренко сыграл за "горняков" всего один матч после зимнего трансфера из Александрии.

first training in @vitoriasc_oficial ️️️

Допис, поширений Valera Bondarenko (@valerabondarenko)

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Трансферы Видеоновости Шахтер Шахтер Витория Гимараэш Витория Гимараэш Португалия Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко
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