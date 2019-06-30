Бондаренко провел первую тренировку в Витории Гимараэш

Защитник Валерий Бондаренко начал свою адаптацию в португальском клубе.

25-летний центрбeк уже знакомится с новыми партнерами.

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Защитник Шахтера Валерий Бондаренко, который ушел в аренду в Виторию Гимараеш, провел первую тренировку в португальском клубе. Украинец будет выступать за новую команду в течение сезона 2019/20.

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Напомним, Бондаренко сыграл за "горняков" всего один матч после зимнего трансфера из Александрии.