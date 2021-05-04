"Как я узнал о вызове в сборную? Как только объявили список футболистов – мне начали писать поздравления друзья и родные. Вот от них я и узнал.

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Шока, наверное, не было. Но до конца еще не осознаю, что произошло. Насколько для меня это важно? Словами не описать. Любой парень, который играет во дворе, в своем детстве мечтает играть за сборную Украины", – цитирует Бондаренко Табло.

Напомним, ближайшая игра ожидает сборную Украины уже 23 мая в Харькове. Соперником "сине-желтых" в товарищеском матче будет команда Бахрейна.

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