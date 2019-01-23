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Шахтер близок к трансферу Бондаренко – защитник поехал в лагерь "горняков"

23 января 14:22 358 Читати українською
Шахтер близок к трансферу Бондаренко – защитник поехал в лагерь "горняков"
Валерий Бондаренко / ФК Александрия

Защитник Александрии Валерий Бондаренко, похоже, вскоре станет игроком Шахтера.

Александрия вчера прибыла на первый турецкий сбор. Подопечные Владимира Шарана приступили к тренировкам без центрального защитника Валерия Бондаренко.

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24-летний центрбек утром покинул расположение Александрии и поехал к Шахтеру, это "Команде №1" подтвердил главный тренер александрийцев Владимир Шаран.

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По информации источника, стороны уже договорились о трансфере Бондаренко, а защитник уже попрощался с командой.

Напомним, ранее сообщалось об интересе Шахтера к Бондаренко, однако защитник должен был присоединиться к "горнякам" летом в статусе свободного агента.

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