"Поскольку у меня долгосрочный контракт с Шахтером, то не мне решать, где начну новый чемпионат УПЛ. Как решат "горняки", так и будет, хотя я не скрываю, что хочу стать игроком основного состава Шахтера.

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Луиш Каштру сказал, что мне нужна игровая практика, поэтому и посоветовал уйти в Мариуполь. Я считаю, что не прогадал, обогатился ценным опытом, который мне обязательно пригодится. Кто бы ни находился во главе Шахтера, все равно очень многое зависит от меня. Постараюсь доказать, что я достоин защищать честь этой команды", – сказал Бондаренко в комментарии Команда 1.

К слову, в нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл в составе Мариуполя 19 матчей УПЛ, в которых забил 7 голов. Кроме того, Андрей Шевченко вызвал Бондаренко в сборную Украины на матчи перед стартом чемпионата Европы.

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