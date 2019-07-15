Бондаренко отличился голом в товарищеском матче Витории Гимараэш

Защитник Валерий Бондаренко неплохо чувствует себя в новом клубе.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Витория Гимараеш – Фамаликан – 5:2

Голы: Араужо, 35, Бондаренко, 45, Венансио, 53, Соареш, 62, Рейзинью, 65 – Мартинс, 59, Веллингтон, 84

Украинец вышел в старте в матче против Фамаликана. Бондаренко отыграл первый тайм, в котором его команда сохранила ворота "сухими". Более того, на 45-й минуте экс-игрок Александрии отметился первым голом за португальскую команду. После массовых замен в перерыве игра стала значительно результативнее. Витория трижды поразила ворота оппонентов, однако пропустила два гола в ответ.

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Напомним, Бондаренко выступает за Виторию Гимараеш на правах аренды из донецкого Шахтера.