"Перед нами стоит конкретная задача – выиграть все матчи отборочного турнира, которые остались, и надеяться на чудо. Северная Ирландия – по-спортивному злая команда, которая любит борьбу, у таких соперников всегда много желания биться до конца.

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21: анонс матча отбора к Евро-2021

Нам же важно продемонстрировать свой футбол, постараться оставить оппонента без мяча. Если это получится, то и максимального результата достичь будет легче", – цитирует Бонадренко официальный сайт УАФ.

За три тура до завершения квалификации к Евро U-21 подопечные Ротаня находятся на третьем месте в группе и отстают от Румынии на 6 очков. Поединок против Северной Ирландии состоится 13 октября, начало в 20:00.

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