"Этот момент был импровизацией. Но я такого мнения, что от футбола нужно получать удовольствие и радовать болельщиков зрелищными моментами. Не получилось. Но если бы получилось – сказали бы: "Красавцы", на руках бы носили. Но шквал критики выслушали.

Игроки сборной Украины U-21 опозорились во время розыгрыша пенальти – красноречивая реакция Ротаня

Хорошо, что выиграли, потому что, думаю, нас бы казнили за этот пенальти. А так хорошо все, что хорошо заканчивается. Что нам сказал Ротань? Что он нам высказал – останется между нами", – сказал Бондаренко в эфире ТК Футбол.

Напомним, Судаков и Бондаренко решили разыграть пенальти, но их замысел провалился, а момент был упущен. Несмотря на это, украинцы все же удержали минальну победу над Фарерами.

Украина U-21 одержала победу над Фарерскими островами – пижонство и расточительность помешали устроить разгром