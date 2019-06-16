Бондарь: Зеленский лично поздравил сборную Украины U-20

Капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил команду с победой на чемпионате мира-2019.

"Чемпионы мира, счет 3:1 – о чем еще можно разговаривать. Команда и в обороне, и в атаке сыграла молодцом. Пацаны помогали нам в обороне, мы им помогали в атаке. Команда заслужила, я всех поздравляю.

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Президент УАФ поздравил, спасибо ему большое, спасибо большое Владимиру Александровичу Зеленскому, он набрал, лично поздравил всех нас, всю команду с этим большим достижением.

Думаю, каждый игрок, которые завоевывает такие большие титулы, выигрывал великие турниры, он не может передать словами эти эмоции. Это просто невероятно. Хочу сказать, что этот кубок и победа для всей Украины. В наше тяжелое время хотели порадовать наших болельщиков, родных, близких.

Это победа для вас, Украина. Хочу всем сказать спасибо за поддержку, что нас поддерживали каждый матч, приходили на стадион, кричали "Украина, вперед" и мы все бежали вперед. Конечно, хочу сказать спасибо всем, кто болел за нас у телевизора", – сказал Бондарь каналу УАФ на YouTube.

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