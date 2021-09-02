Бондарь вернулся к тренировкам с Шахтером после тяжелой травмы
21:42 - Читати українською
Медицинский персонал Шахтера позволил Валерию Бондарю вернуться на поле.
Защитник Шахтера Валерий Бондарь вернулся к тренировкам в общей группе донецкого клуба.
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Валерий получил повреждение еще в апреле, врачи диагностировали у игрока разрыв боковой связки левого коленного сустава. Во время реабилитации 22-летний защитник не терял время и успел жениться. Наставник донецкого клуба Роберто Де Дзерби внес Бондаря в заявку "горняков" на Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне УПЛ Валерий провел лишь 11 матчей.
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