Защитник Шахтера Валерий Бондарь вернулся к тренировкам в общей группе донецкого клуба.

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Валерий получил повреждение еще в апреле, врачи диагностировали у игрока разрыв боковой связки левого коленного сустава. Во время реабилитации 22-летний защитник не терял время и успел жениться. Наставник донецкого клуба Роберто Де Дзерби внес Бондаря в заявку "горняков" на Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне УПЛ Валерий провел лишь 11 матчей.

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