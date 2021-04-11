"Хорошо, что победили. Подходим к игре с Динамо в хорошем настроении, а главное – морально и физически подготовленными. Для нас это один из решающих матчей чемпионата.

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Мариуполь хорошо оборонялся, футболисты грамотно перемещались, закрывали позиции, куда мы должны были вбегать и забивать гол. Но у нас были моменты в стартовые 10 минут, – если бы забили первый мяч, думаю, было бы легче. Хорошо, что все так закончилось: отличились на 35-й минуте, затем сразу же второй раз.

Насколько реально догнать Динамо? Надо набирать свои очки и надеяться, что Динамо их потеряет. Я очень надеюсь и верю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, что мы эти семь баллов отыграем и выйдем на первое место.

Сильнее ли Шахтер за Динамо? Через неделю увидим", – сказал Бондарь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтер разгромил Мариуполь со счетом 3:0 и с 45-ю очками идет вторым в турнирной таблице УПЛ. Уже 17 апреля "горняки" встретятся с Динамо в рамках 22-го тура УПЛ.

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