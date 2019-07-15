Бондарь: Шахтер будет готов к первому официальному матчу с Динамо

Защитник Шахтера Валерий Бондарь оценил готовность команды к старту нового сезона.

"После сбора успели восстановиться за два выходных. Побыли дома, с близкими. Сегодня пришлось работать под дождем, но для футболистов тренироваться в такую ​​погоду даже лучше – не жарко.

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Дни, оставшиеся до старта сезона, больше посвятим тактике. Физически чувствуем себя уже очень хорошо. Думаю, до первого официального матча с Динамо команда будет готова", – цитирует Бондаря пресс-служба Шахтера.

Напомним, новый сезон для Шахтера начнется 28 июля поединком за Суперкубок против киевского Динамо.

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