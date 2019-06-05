Бондарь: Сборная Колумбии имеет целый ряд техничных игроков

Защитник сборной Украины U-20 Валерий Бондарь поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Колумбии в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

"Для нас постоянные переезды – это не проблема. После игры с Панамой уже восстановились. Поэтому сейчас готовимся к поединку с Колумбией. У нас впереди есть время, чтобы подготовиться.

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Смотрел один их матч – против Новой Зеландии. Новозеландцы понравились даже больше, интересно играли, создавали моменты. Что касается Колумбии, то в ее составе техничные игроки. Считаю, что это будет важная и сложная игра. Но мы выйдем на матч с тем же вдохновением, что и на другие поединки на этом чемпионате мира", – поделился Бондарь в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, матч Колумбия – Украина в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира состоится 7 июня, начало – в 16:30.

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