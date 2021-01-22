Бондарь: Самый сложный этап сборов Шахтера уже прошел
Защитник Шахтера Валерий Бондарь рассказал о ходе турецких сборов действующего чемпиона Украины.
"Чувствуем себя замечательно. На мой взгляд, самые сложные дни сборов уже прошли. Если еще вчера чувствовалась усталость в ногах, то после первого контрольного матча, немного легче.
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Думаю, сейчас будет больше работы тактического плана. И при этом есть хорошие беговые упражнения, все выполняем с мячом, поэтому процесс идет только на пользу.
С Лехом еще не смогли показать все свои лучшие качества, ведь играли всего на четвертый день работы после длительной паузы. Впереди достаточно спаррингов, чтобы набрать форму", – цитирует Бондаря официальный сайт клуба.
Напомним, уже 23 января "горняки" проведут второй товарищеский матч, соперником Шахтера станет болгарский Лудогорец.
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