"Чувствуем себя замечательно. На мой взгляд, самые сложные дни сборов уже прошли. Если еще вчера чувствовалась усталость в ногах, то после первого контрольного матча, немного легче.

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Думаю, сейчас будет больше работы тактического плана. И при этом есть хорошие беговые упражнения, все выполняем с мячом, поэтому процесс идет только на пользу.

С Лехом еще не смогли показать все свои лучшие качества, ведь играли всего на четвертый день работы после длительной паузы. Впереди достаточно спаррингов, чтобы набрать форму", – цитирует Бондаря официальный сайт клуба.

Напомним, уже 23 января "горняки" проведут второй товарищеский матч, соперником Шахтера станет болгарский Лудогорец.

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