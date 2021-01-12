"Конечно, такая ситуация раздражает. Шахтер привык находиться на первом месте, всегда ставит высокие цели и задачи. Даже все люди сейчас не привыкли наблюдать за турнирной таблицей.

Сабо: Игры Динамо мне не всегда нравились – чемпионом все равно станет Шахтер

То, что на вершине сейчас находится Динамо – мы это скоро исправим. Конец сезона будет совсем другим. Надеюсь, будет напоминать прошлый", – заявил Бондарь в комментарии Футбольному формату.

Напомним, что перед зимней паузой разрыв между Динамо и Шахтером составлял всего одно очко – у киевлян 30, а у дончан 29.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ